В УСЗК "Измайлово" прошел первый чемпионат по ментальной арифметике АМАKids World Cup 2018

Сегодня, 04:16

Расположенный в Москве УСЗК «Измайлово» принял в своих стенах первый в истории нашей страны чемпионат по ментальной арифметике АМАKids World Cup 2018. Участие в нем приняла тысяча детей в возрасте от 5 до 16 лет (представители Книги рекордов РФ зафиксировали рекорд по количеству участников), а партнерскую поддержку проведению оказал БФ «Жизнь как чудо». Его волонтеры во время чемпионата провели ярмарку ценных сувениров, хэндмэйда, собрав 27600 рублей для лечения нуждающихся детей.

Во время церемонии открытия участников напутственной речью мотивировал известный политик, лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский. Еще одним спикером стал основатель AMAKids Владимир Федяй, поблагодаривший пап и мам участников за воспитание детей.

Сообщается, что призы от партнеров чемпионата получили все участники. Главным призом выступала поездка в Диснейленд, предоставленная компанией ENJOY MICE & TRAVEL Company. Его завоевали Алиса Гусева из Екатеринбурга (младшая группа) и София Татаурова из Кирова (старшая группа).

Чемпионат прошел при участии почетных гостей: солистке Большого театра, актрисе кино Анастасии Меськовой, гендиректоре «Фонда Елены Образцовой» Наталье Игнатенко, профессоре Финансового университета при правительстве России Михаиле Ершове, музыкальном продюсере и общественном деятеле Олеге Еремине, певце, музыкальном продюсере и предпринимателе Андрее Ковалеве, певце Марио Дюранте, председателе Российского профсоюза студентов Алексее Казаке, лидере центра мониторинга качества образования Юрии Наконечном, первом секретаре посольства Узбекистана в Москве Алишере Усманове, певце, шоумене и актере Сергее Крылове и музыканте, композиторе и музыкальном продюсере Матвее Аничкине.