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В Подмосковье зоозащитники спасли от смерти 20 собак и щенков

Вчера, 20:15

В Подмосковье недовольные соседи решили собраться и усыпить 20 домашних собак и их щенков. На помощь животным пришли зоозащитники, которых вызвал другой сосед.

 Местная жительница держала в своём доме 11 собак и 9 щенков. Но когда её забрали в больницу, ухаживать за питомцами стало некому и они долгое время оставались голодными. Другие жители, недовольные таким соседством, решили ликвидировать потенциальную угрозу, усыпив животных. Сделать этого не дал местный, который попросил помощи у группы активистов. Они приехали на место и поняли, что собаки не представляют угрозы: они были дружелюбны, не лаяли, охотно шли к людям. Хотя некоторые казались запуганными.

Следует отметить, что условия проживания питомцев были отвратительными. Жилое помещение было больше похоже на сарай. В нём одинокая хозяйка проживала только с собаками. Чем она их кормила неизвестно. Зоозащитники забрали сначала 9 щенков, у которых ветеринары обнаружили истощение. 11 взрослых собак планируют забрать вскоре. А на 23 февраля вопиющий случай обращения с домашней собакой произошёл уже в самой Москве.


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