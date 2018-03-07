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Исаак Калина отметил, что к концу года столичные школы присоединятся к проекту "МЭШ"

Сегодня, 04:15

До конца 2018-го года участниками проекта «Московская электронная школа» (МЭШ) станут все школы главного города РФ. Такой информацией поделился с общественностью пятого марта руководитель столичного Депобразования Исаак Калина. Об этом сообщает ТАСС.

Как отметил Исаак Иосифович, во многих школах Москвы в настоящее время уже проведена установка интерактивных досок и высокоскоростного интернета, состоялась закупка планшетов и ноутбуков. Планируется, что до конца этого года в каждую школу города будет поставлено необходимое оборудование.

Напомним, что реализация проекта «МЭШ» началась в сентябре 2016-го года. Тогда его первыми участниками стали шесть столичных школ. Интересно, что к 2019-му году на централизацию и внедрение «МЭШ» во всех московских школах планируется направить не менее 16 миллиардов рублей.

 

 


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