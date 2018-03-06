В парке «Зарядье» почти закончилось обустройство ледяной пещеры

Вчера, 19:35

С приходом весны в московском парке «Зарядье» почти закончили обустраивать ледяную пещеру в павильоне «Заповедное посольство». Известно, что в ней будет поддерживаться температура -5 градусов по Цельсию. То есть зимой будет теплее, чем на улице, а летом можно будет охладиться.

Информация об этом размещена на официальном сайте московского Стройкомплекса. В нём ведомство ссылается на слова Марата Хуснуллина, занимающего должность заммэра столицы в вопросах градостроительной политики и строительства.

Во время эфира на первом канале Хуснуллин рассказал, что строительство и обустройство ледяной пещеры в «Зарядье» находится уже на завершающем этапе. По словам чиновника, аналогов постройке нет ещё ни в одном регионе России.

По словам Хуснуллина, в ледяной пещере температура будет всегда -5 градусов по Цельсию. Получается, что зимой в ней будет теплей, чем на улице, а летом люди смогут освежиться в павильоне. Для намораживания льда и снега специалисты смонтировали 13,7 километров различных труб из нержавейки. По ним течёт хладреагент. А для намораживания льда было использовано около 35 тонн воды.