В Воронеже водители-экстремалы показали шоу с дрифтующими "ГАЗелями"

Вчера, 19:14

Жители Воронежа сняли уникальное видео с хороводом дрифтующих автомобилей марки «ГАЗель». Любителям экстрима сопутствовала скользкая трасса, от которой грузовики могли в любой момент стать неуправляемыми.

На просторах социальной сети Воронежа появился оригинальный видеоролик, на котором виден настоящий хоровод с дрифтующими «ГАЗелями». Автомобили дружно выстроились в ряд и кружили на проезжей части. При этом видно было невооруженным глазом, что гололед на проезжей части добавил адреналина в кровь водителей, так как грузовики в любой миг могли стать бесконтрольными.

Но все прошло без происшествий и почитатели неординарного вождения смогли в полной мере получить удовольствие от своего уникального номера, которым с охотой поделились с другими пользователями интернета.