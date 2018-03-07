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Эксперты составили сексуальный портрет современной русской женщины

Сегодня, 02:45

Специалисты составили «сексуальный портрет» современной российской женщины, ответив на вопросы "Кто она?" и "Что предпочитает в постели?". Общее виденье современной женщины составили, опираясь на сведения психологов, социологов, работников ЗАГСов и прочих экспертов.

Первое, что отмечают эксперты, женщины перестали стремиться «выскочить» пораньше замуж. Помимо этого, женщины также не спешат с рождением детей. Если раньше врачи называли рождение первенца старше 25 лет поздним, то теперь статус «старороженицы» обретают лишь женщины «за 30». Однако, специалисты отмечают, что и это вскоре изменится, так как просматривается тенденция рожать после 40 лет.

Следующий пункт женского «портрета» заключается в поддержании своей красоты. И если раньше женщины старались «быть красивыми» при помощи пластической хирургии, то теперь в моду входит естественная красота прекрасного пола. Однако, отмечают, что многие женщины не брезгуют употреблением различных препаратов, чтобы «оттянуть старение собственного организма».

Кроме этого, эксперты заметили, что женщины стали куда агрессивней в постельном вопросе. Отмечается, что частая смена половых партнеров для них стала входить в норму. И если раньше это было неприемлемо, то теперь кажется нормой. Также специалисты отметили, что женщины стали чаще изменять своим сексуальным партнерам. И если раньше это делалось по причинам психологической неудовлетворенности, то теперь женщины всё чаще изменяют в поисках новых сексуальных ощущений.


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