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В Астрахани продают кота за 3,6 миллиона рублей

Сегодня, 16:54

Владелица кота из Астрахани решила продать своего питомца за 3,6 миллиона рублей. Кот самый обыкновенный, однако, в подарок к питомцу хозяйка отдаст свою квартиру.

Такой оригинальный подход придумала жительница Астрахани, чтобы продать свою квартиру. При покупке усатого животного новые владельцы получат жилплощадь размером 127 квадратных метров.

В случае, если покупателям кот не понравится, его можно будет вернуть прежним владельцам и оставить себе «подарочную» четырехкомнатную квартиру. Правда, деньги за кота в случае возврата никто не вернет.


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