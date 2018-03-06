На улицах Белгорода горожане увидели БТРы

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Жители Белгорода заметили на улицах города БРТы, которые курсировали по областному центру. Многие стали выкладывать фото в интернет и обсуждать происходящее.

Сегодня, 6 марта покой жителей Белгорода был нарушен появлением на улицах города военной техники, которая курсировала рядом с остальным транспортом. Горожане успели сфотографировать БТРы и выложить снимки в интернет, где завязалось обсуждение причин появления военной техники на улицах мирного города. Многие жители в комментариях рассказали, что чувствовали тревогу и страх в момент, когда увидели военную технику в Белгороде.

Позднее появилась информация о том, что техника направлялась от пограничного управления ФСБ России в области и двигалась по улице Богдана Хмельницкого в сопровождении полицейских автомобилей со включенными мигалками. Руководство ФСБ РФ в Белгородской области заявило, что техника следовала в гараж для проведения планового ремонта. Как известно, данные машины всегда участвуют в параде ко Дню Победы, поэтому их подготовка начата уже сегодня.