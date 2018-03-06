VistaNews.ru


На улицах Белгорода горожане увидели БТРы

Сегодня, 16:40

Жители Белгорода заметили на улицах города БРТы, которые курсировали по областному центру. Многие стали выкладывать фото в интернет и обсуждать происходящее.

Сегодня, 6 марта покой жителей Белгорода был нарушен появлением на улицах города военной техники, которая курсировала рядом с остальным транспортом. Горожане успели сфотографировать БТРы и выложить снимки в интернет, где завязалось обсуждение причин появления военной техники на улицах мирного города. Многие жители в комментариях рассказали, что чувствовали тревогу и страх в момент, когда увидели военную технику в Белгороде.

Позднее появилась информация о том, что техника направлялась от пограничного управления ФСБ России в области и двигалась по улице Богдана Хмельницкого в сопровождении полицейских автомобилей со включенными мигалками. Руководство ФСБ РФ в Белгородской области заявило, что техника следовала в гараж для проведения планового ремонта. Как известно, данные машины всегда участвуют в параде ко Дню Победы, поэтому их подготовка начата уже сегодня.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать материалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.