В Красноярске школьники создали робота для борьбы с «просрочкой»

Сегодня, 16:07

В Красноярске школьники Николай Балакирев и Максим Ведерников создали робота, способного бороться с «просрочкой» в аптеках и магазинах. Это сэкономит время сотрудников подобных учреждений.

Магазин и аптека могут взять робота к себе на службу, но на каждый товар необходимо наклеить специальный QR-код. Устройство считает его и сможет определить, оставлять продукт на продаже или убирать его вовсе. По словам Максима Ведерникова и Николая Балакирева, робота можно использовать в любой отрасли, включая библиотеку. Там устройство сможет доставить книгу из хранилища прямо библиотекарю.

Школьники знают, что подобные системы уже существуют, но ни одна из них не забирает товар с полок магазинов, а тем более просрочку. Серийное производство стоит 600 тысяч рублей, а в Финляндии и Германии подобные устройства стоят около трех миллионов рублей.