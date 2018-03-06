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В Воронеже к 8 марта начался ажиотаж на хризантемы

Сегодня, 13:32

В преддверии 8 марта у жителей Воронежа начался настоящий ажиотаж на покупку хризантем.

Как сообщает один из владельцев цветочного павильона, на данный момент цены на цветы совершенно разнообразные. Что-то дорожает, а что-то остается по прежней стоимости. Однако самым неожиданным подорожанием удивили хризантемы. Их стоимость превысила даже сумму, которую можно отдать за одну розу. Но несмотря на это, покупатели все равно их рекордно быстро разбирают.
Та же роза в цене не увеличилась, но и после Дня всех влюбленных не упала. По-прежнему за красивый цветок нужно отдать 120-170 рублей. Ну а за так называемый символ женского праздника тюльпан необходимо выложить 70-100 рублей.


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