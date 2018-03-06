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Меган Маркл стала самой привлекательной женщиной, опередив Кейт Миддлтон

Сегодня, 13:06

Будущая супруга принца Гарри Меган Маркл официально стала самой привлекательной женщиной в королевской семьи Великобритании. Ранее данный титул первой красавицы принадлежал Кейт Миддлтон.

Британский ученый Джулиан Де Сильва, который руководит Центром перспективной косметической и пластической хирургии в Лондоне, сказал: «Внешность Меган и Кейт действительно отличаются от других представительниц женского пола в королевской семье». Обе красавицы получили более высокие оценки, чем другие принцессы. Однако по соотношению «золотого сечения», Меган Маркл лидирует.

Кроме того, Меган имеет прекрасную симметрию лица и приближается к параметрам, которые древние греки считали идеальным лицом. Актриса имеет почти идеальный нос и положение в области глаз, а также великолепный V-образный подбородок, который гораздо классически красив, чем у Кейт Миддлтон, считает доктор Де Сильва.


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