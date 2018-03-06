Лопырева в Ростове решила отметить 100 дней до ЧМ-2018

Сегодня, 13:57

Виктория Лопырева в Ростове проведет вручение наград победителям футбольного первенства 2010 года рождения. Мероприятие будет проводиться в спортивном комплексе «Экспресс» в Ростове и приурочено к 100 дням до ЧМ-2018.

На своей страничке в социальной сети Instagram Виктория Лопырева разместила информацию о том, что примет участие в праздновании 100 дней до ЧМ-2018 по футболу, которое будет проходить в Ростове. Модель сообщала, что прилетела в новый аэропорт, который удивил ее своей красотой и комфортом.

Напомним, что аэропорт Ростова был построен с нуля. Ростовские СМИ сообщают, что Лопырева примет участие в награждении победителей футбольного первенства, которое пройдет между спортсменами 2010 года рождения. Мероприятие пройдет в спортивном комплексе «Экспресс». Также на празднике гостями будут тренеры футбольного клуба «Ростов».

Сообщается, что празднование 100 дней до Чемпионата мира по футболу пройдет во всех городах России, которые будут принимать матчи чемпионата. Напомним, что подготовка к ЧМ – 2018 уже практически завершена, руководство ФИФА одобрило действия российской стороны по организации мирового футбольного праздника.