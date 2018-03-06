Исаак Калина объяснил, каким будет, на его взгляд, ученик будущего

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2 марта глава столичного Департамента образования Исаак Калина провел встречу с журналистами. В рамках своей беседы он рассказал о том, каким видит ученика будущего. По мнению чиновника, не стоит ставить перед собой цель сформировать какой-то перечень обязательных навыков для такого ученика, ведь мир постоянно и на большой скорости меняется. Об этом написал портал «Новая Губерния».

Исаак Калина напомнил, что пятьдесят лет назад выпускник обладал тремя базовыми умениями – считать, писать и читать. В настоящее же время следует отнести к списку таких навыков умение пользоваться современными гаджетами. С их помощью ученик может добиться серьезных успехов, но только если он развивает умение выбирать — оно формирует смелость и ответственность. Набор всех этих навыков, по мнению Исаака Иосифовича, будет способствовать тому, что каждый выпускник успешно выберет свой жизненный маршрут.