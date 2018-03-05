У жителей Ростовской области живет рысь и ведет страницу в Сети

Вчера, 23:50

На территории поселка Мержаново в Ростовской области живет настоящая рысь. Ее владельцы содержат экзотическое животное, как кошку и активно ведут ее страницу в сети.

Сам хозяин квартиры в доме, где содержится 9-месячная рысь Клеопатра рассказал, что она похожа на кошку, своими повадками и привычками она излучает любовь к хозяевам, которым удалось ее приручить с нескольких недель после рождения. Правда, иногда все же, зов предков дает о себе знать. Клеопатру периодически нужно оставлять одну, чтобы она успела соскучиться за своими владельцами. Рысь из Мержаново даже есть и в социальной сети.

Специально для нее владельцы завели страницу в интернете, где регулярно публикуют видео и фотоматериалы, взятые непосредственно из жизни своего питомца. Она радует их преданностью и привычным кошачьим мурлыканием. А поклонники не опаздывают радовать самих хозяев отличными отзывами.