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Кот-предсказатель Ахилл научится вести себя перед видеокамерами перед ЧМ-2018

Вчера, 22:16

Кот-предсказатель по кличке Ахилл начнет позировать перед камерой к началу ЧМ-2018 в России. Петербургский любимец публики сможет спрогнозировать итог соревнований.

Кот Ахилл из Эрмитажа будет настоящим оракулом на спортивном событии ЧМ-2018 предстоящим летом. В настоящее время любимец публики приводит себя в нужную форму, за его состоянием здоровья следят лучшие ветеринары Северной столицы. Ведь именно этот усатый представитель семейства кошачьих стал лидером в медиарейтинге. По информационным данным, кота Ахилла научат позировать перед камерами.

Учитывая его грандиозную миссию, которую ему предстоит выполнить, внимание футбольных фанатов, а также других россиян к его особи будет достаточно высоким. Все люди захотят увидеть мурлыку на фотоснимках и видео. Также стало известно, что хвостатому футболисту скоро выдадут удостоверение заслуженного болельщика.


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