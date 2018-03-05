Перепалка Жириновского и Собчак набрала более 2,7 млн просмотров

Вчера, 21:14

Потасовка между Ксенией Собчак и Владимиром Жириновским в эфире канала "Россия-1" набрала уже 2,7 миллиона просмотров, установив новый рекорд за первую неделю теледебатов.

В ходе дебатов на канале "Россия-1" 28 февраля Владимир Жириновский влез в выступление другого кандидата в президенты Сергея Бабурина. Ксения Собчак попыталась спокойно утихомирить лидера ЛДПР, в ответ на что Жириновский назвал ее «дурой», и продолжил словесно оскорблять. Та, в свою очередь, не стала терпеть подобных унижений, и вылила на обидчика стакан воды. Эти довольно страстные дебаты уже посмотрели 2 миллиона 712 тысяч 95 человек, а рейтинг эфира составил 3,9%.

На второй строчке по популярности находятся теледебаты на этом же канале 1 марта, которые просмотрели 2 300 340 совершеннолетних избирателей.

А на третьем месте в списке лидеров расположились дебаты на Первом, состоявшиеся 1 марта, с аудиторией 1 178 141 человек, где очередной словесный конфликт разгорелся между Ксенией Собчак и ведущим канала Анатолием Кузичевым, которому уже сделали устное замечание в ЦИК.