В России мужчины массового обращаются к пластическим хирургам

Вчера, 19:36

В России мужчины стали массово обращаться за помощью к пластическим хирургам. Их доля составляет 20%, самыми популярными операциями являются увеличение груди и липосакция области живота.

На сегодняшний день пластические хирурги России берут со своих клиентов мужского пола, которые заказали липосакцию живота, 70 тысяч рублей. После такой процедуры станут заметными кубики пресса. Такая операция не рекомендуется людям, имеющим избыточный вес. Удаление провисшей кожи повышает суму до 100 тысяч рублей.

Не менее популярной является и интимная пластика за 300 тысяч рублей. Это увеличение полового члена, коррекция его искривлений и пластика крайней плоти. Самым дорогим станет фаллопротезирование, что лечит импотенцию. Такое удовольствие обойдется мужчине в 500 тысяч рублей. Что касается пластики груди, уменьшение или увеличение будет стоить 200 тысяч рублей.