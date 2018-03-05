Эксперты выяснили, на что готовы россияне ради высоких зарплат

Вчера, 19:00

Эксперты заинтересовались вопросом, на что готовы пойти россияне ради высоких зарплат. Данные опроса оказались достаточно неожиданными даже для специалистов.

Исследование проводили аналитики НАФИ. Как оказалось, каждый четвёртый из опрошенных сообщил о готовности к смене места жительства для высокой зарплаты. Чаще других в пользу данного варианта высказывались студенты, обучающиеся в крупных и средних городах РФ.

Эксперты отмечают, данное проявление желания мобильности среди молодёжи является позитивным. Однако, его нужно направлять в сторону российских регионов, которые сейчас очень нуждаются в кадрах.

Наибольшую заинтересованность в смене жительства для лучшей работы высказали те, кто проживают в Дальневосточном, Северо-Кавказском и Сибирском округах. Там показатели респондентов, желающих покинуть свой регион для лучшего заработка составили 60%, 39% и 31% соответственно.

В Центральной России, на Урале и на территории Северо-Западного округа таковых значительно меньше. Там средний показатель около 20%.

Среднее значение желающих сменить своё место жительства ради высокой зарплаты составило по РФ 25%.

При этом у мужчин данный показатель достиг 30%. Женщины оказались большими домоседками (22%).

Более других готовность к подобной мобильности высказывали студенты и безработные.