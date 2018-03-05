«А что ты отдашь за Iphone?»: В Зауралье в день выборов разыграют смартфон

Вчера, 18:25

В Зауралье придумали, как повысить явку на предстоящих президентских выборах. 18 марта возле избирательных участков будут разыгрываться смартфоны от Apple. Счастливцы смогут получить Iphone 7, Iphone SE и умные часы AppleWatch S3.

Креативная инициатива принадлежит волонтерам из общественных организаций Кургана и Шадринска. Как сообщается, возле избирательных участков нужно будет сделать фотографии, а затем разместить их в социальных сетях, не забыв поставить хэштег #голосплюс. Таким образом, организаторы акции намерены привлечь молодой электорат.

В информации об ожидаемой акции ничего не говорится о том, за кого именно должны отдать свои голоса потенциальные владельцы смартфонов. Предполагается, что акция не будет носить агитационный и политический характер. В настоящее время в учебных заведениях двух зауральских городов идет набор добровольцев, желающих помогать осуществлению необычного проекта.