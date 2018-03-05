Руферы проникли на крышу стадиона "Санкт-Петербург"

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Руферы из Санкт-Петербурга проникли на стадион, расположенный на Крестовском острове, где состоится ЧМ-2018. Пользователи Сети однако не поверили, что парням удалось взобраться на крышу.

Команда Urban Dreams опубликовала видео, в котором рассказали и показали, как они пробрались на крышу стадиона "Санкт-Петербург". Сделали они это с целью узнать, насколько хорошо охраняется объект стоимостью в 43 млрд рублей.

Чтобы не привлекать внимания, ребята надели желтые жилетки. Однако пользователи засомневались в правдивости их местонахождения именно недавно.

По словам комментаторов, исходя из окружающих декораций, можно сделать вывод, что видео снималось год назад. В тот момент там не было охраны и не проводились футбольные матчи. На это также указывает и краткость видеозаписи в полторы минуты.