Красноярские автонарушители убирают и подметают улицы

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В Красноярске автонарушители за езду в пьяном виде убирают мусор и подметают улицы.

За январь текущего года за управление автомобилем в нетрезвом виде привлекли к уголовной ответственности 1726 жителей Красноярска. В будущем планируется, чтобы автонарушители помогали в работах по озеленению города и благоустройству социальных объектов. Это не только уличная уборка, но и мытье подъездов, чердаков, ремонтные работы.

На данный момент отрабатывают свое нарушение 6 человек. Тех, кто не будет являться на исправительные работы, ожидает повестка в суд с последующим заключением.

Помимо этого, нарушители слушают лекции и просматривают видеоматериалы о негативных последствиях вождения транспорта в пьяном виде.