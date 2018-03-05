В Челябинске прокуратура оштрафовала ДС «Юность» за загрязнение воздуха

Сегодня, 11:59

По данным представителей прокуратуры Челябинска, руководство ДС «Юность» официально оштрафовано за загрязнение воздуха. Проверку проводили по адресу Свердловский проспект, №51.

Согласно материалам дела, дворец спорта «Юность» имеет комплекс газопоршневых агрегатов, которые используются для активной выработки тепловой и электрической энергий. Также имеется газовая котельная, предназначенная для отопления помещения. Использование этих агрегатов привело к выбросу в воздух вредных веществ.

«Юность» не имеет официальных документов и договоров с Минэкологии Челябинской области по уменьшению количества вредных веществ. По итогам проверки прокуратура в рамках административного дела оштрафовала юридическое лицо на 90 тысяч рублей, а директор «Юности» должен оплатить сумму в 40 тысяч рублей. Предприятие уже пытается исправить ситуацию.