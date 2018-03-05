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На Avito распродают фрагменты исторических объектов Выборга

Сегодня, 11:45

В социальных сетях широкий резонанс вызвало сообщение жителя Выборга, который на странице сайта Avito натолкнулся на объявление о продаже уникального фасадного декора с исторического дома Говинга. Пользователи возмущенно прокомментировали распродаже фрагментов памятника старины.

 Как пишет автор публикации, он совершенно случайно наткнулся на объявление о продаже «фасадного украшения». Как патриота Выборга, пользователя потрясла фотография. На ней было видно, что металлический фрагмент декоративного узора был варварски выломан. Сам продавец даже не знал цену своему лоту, хотя указал 20 тысяч рублей.

Автор вступил в диалог с «предпринимателем», из которого понял, что тот ничего не знает об историческом значении здания, при этом утверждает, что украшение само упало ему под ноги. Долго валялось в гараже, после чего было решено его продать. Комментаторы отметили, что в этом вопиющем случае виновата, в первую очередь, администрация города. Историческое здание находится в ужасающем состоянии и, оно не одно такое в Выборге.


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