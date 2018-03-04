Ростпотребнадзор назвал опасными маникюрные салоны н дому

Вчера, 23:36

В Роспотребнадзоре рассказали про опасность домашних маникюрных салонов. По мнению сотрудников ведомства, клиентки могут заразиться разным недугами.

Представители Роспотребнадзора по Оренбургской области сообщают об опасности услуг маникюрных салонов на дому. В частности, проведение таких работ может привести к появлению инфекционных и грибковых заболеваний, что связано с плохой обработкой инструментов.

Специалисты ведомства сообщают, что применяемые для процедур инструменты сопровождаются повреждением кожи, после работы с каждым клиентом все оборудование нужно подвергать как дезинфекции, так и стерилизации. Ампулы с растворами необходимо накрывать крышками, на них следует наносить хорошие видимые глазу надписи с упоминанием наименования средства, его даты и назначения.