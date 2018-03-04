В Туле блогер призвал администрацию к справедливости

Вчера, 23:31

В Туле местный блогер сделал призыв к городской администрации. Он призвал чиновников к элементарной справедливости.

Поводом для негодования, которое в Twitter высказал Борис Нагорнев, послужила увиденная им ситуация, как карета «скорой», спеша к больному, не может преодолеть сугробы 1-го Южного проезда.

Автомобиль просто застрял в месте, где дорога не была расчищенной. Блогер полагает, после этого врачи могли и не успеть помочь тому, кто в этом нуждался.

Источники в горадминистрации Тулы уже проинформировали, что на данном участке дороги щебёночное покрытие, очищаемое в последнюю очередь.

Сначала уборку снега проводят на центральных улицах, затем на второстепенных.

Жалоб на то, как экстренно выезжали «скорые», пока не поступало.

Ситуация, по мнению блогера, непонятна. Медики стремятся помочь пациентам. А факт, как говорится, «на лице». Во дворы машины скорой помощи проехать в Туле не могут. Хорошо, если следствием этого не станет смерть человека, ожидающего помощи.

Ответа администрации на данное обвинение блогера пока не поступило. Проблема продолжает оставаться острой.

Где же справедливость, вопрошает блогер. Дороги, ведущие к жилищам власть имущих, очищаются своевременно.