Жительница Смоленска продолжает участвовать на "Взвешенные люди"

Вчера, 23:04

Жительница Смоленска Полина Пискарева все еще участвует в шоу «Взвешенные люди», так как ее веса стыдится собственный муж. Главный приз программы три миллиона рублей.

В настоящее время на СТС проходит шоу «Взвешенные люди», в котором принимают участие Полина Пискарева, проживающая в Смоленске. За три недели она смогла похудеть на 3 килограмма и ныне весит 112 килограммов. Позже женщина поведала, отчего она решила стать более стройной.

Всему виной охлаждение родного супруга. Когда Полина родила ребенка, отношение мужчины к ней сильно изменилось, теперь ему стыдно появляться вместе с ней в общественных местах, потому что она толстая. Далее начались унижения и упреки в том, что жена не хочет худеть. Пискарева понимает, что ее возлюбленный в действительности прав, именно по этой причине она отправилась на «Взвешенные люди», проходящие в Сочи. Женщина продолжает участвовать, чтобы вернуть былую форму.