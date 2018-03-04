Волгоградец выложил фото кота, который ест по-человечески

Вчера, 21:31

В одной из групп популярной сети волгоградец поделился фотографией своего умного кота, который ест лапами, как человек.

На фото видно, что кот, скорее всего, британец. Питомец сидит за столом и с лапы кушает кусочек пищи. При этом для него подобное поведение является обычным положением дел. Как известно, все коты умеют так делать и иногда прибегают к помощи передних конечностей в употреблении лакомств.

Одна из пользователей группы прокомментировала фото, похваставшись в ответ своим домашним любимцем.

В сети хозяева котов и собак выкладывают множество фото и видео с изысканным поведением животных. Некоторые питомцы выглядят интеллигентами по сравнению даже с людьми и могут многому их научить.