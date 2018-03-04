VistaNews.ru


Волгоградец выложил фото кота, который ест по-человечески

Вчера, 21:31

В одной из групп популярной сети волгоградец поделился фотографией своего умного кота, который ест лапами, как человек.

На фото видно, что кот, скорее всего, британец. Питомец сидит за столом и с лапы кушает кусочек пищи. При этом для него подобное поведение является обычным положением дел. Как известно, все коты умеют так делать и иногда прибегают к помощи передних конечностей в употреблении лакомств.

Одна из пользователей группы прокомментировала фото, похваставшись в ответ своим домашним любимцем.

В сети хозяева котов и собак выкладывают множество фото и видео с изысканным поведением животных. Некоторые питомцы выглядят интеллигентами по сравнению даже с людьми и могут многому их научить.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.