В Краснодаре прошел конкурс среди девушек-военных

Вчера, 21:25

В Краснодаре среди женщин-военных и девушек-полицейских прошел конкурс профмастерства. Торжество приурочено к 8 марта.

Данное мероприятие проходит в Краснодаре уже пятый год подряд. Жюри конкура самодеятельного творчества и профмастерств среди представительниц прекрасного пола, задействованных в российской Армии, полиции и силовых структур, выбирало победительницу на сцене местного театра музыки. Девушек в активе был месяц на подготовку, дабы заполучить награду. Финал прошел сегодня днем, и десять самых красивых девушек пытались заполучить титул «Краса в погонах-2018». Лучше всех оказалась Алла Самкова - курсант военного авиационного училища.