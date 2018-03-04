VistaNews.ru


В Краснодаре прошел конкурс среди девушек-военных

Вчера, 21:25

В Краснодаре среди женщин-военных и девушек-полицейских прошел конкурс профмастерства. Торжество приурочено к 8 марта.

Данное мероприятие проходит в Краснодаре уже пятый год подряд. Жюри конкура самодеятельного творчества и профмастерств среди представительниц прекрасного пола, задействованных в российской Армии, полиции и силовых структур, выбирало победительницу на сцене местного театра музыки. Девушек в активе был месяц на подготовку, дабы заполучить награду. Финал прошел сегодня днем, и десять самых красивых девушек пытались заполучить титул «Краса в погонах-2018». Лучше всех оказалась Алла Самкова - курсант военного авиационного училища.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.