В Омске автолюбитель «застолбил» себе место на парковке оригинальным образом

Вчера, 20:33

В Омске местный автолюбитель для того, чтобы «застолбить» парковочное место, воспользовался оригинальным способом. Он воспользовался для этого простым пластиковым ящиком.

Как правило, подобные контейнеры применяют для хранения овощей. Омича это не смутило. Он оклеил его бумагой и снабдил надписью «занято». Как ни странно, это подействовало и теперь на его место никто из других автолюбителей из близлежащих домов не становится.

Некоторые из посетителей местных групп соцсетей сочли подобный поступок наглостью. Отдельные пользователи предлагают просто пнуть подобное «сооружение», сбросив его с дороги.

Но есть и такие, которые считают данный поступок омича вежливым предупреждением остальным автолюбителям, что здесь паркуется именно он.

Ранее сообщалось, что в качестве подсобных средств для подобных предупреждений, чтобы не занимать парковку, уже пользовались деревянными козлами и, даже, пятилитровыми бутылками.