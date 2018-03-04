В Омске жители возмутились «уродами», выбрасывающими из окон ёлки

Вчера, 20:05

В Омске, как и везде по стране, наступила пора, когда даже самые ленивые выносят новогодние ёлки. В то же время жители возмутились теми «уродами», которые выбрасывают их из окон.

В Сети среди групп местных пользователей уже появился ряд подобных фотографий. Омичи возмущены тем, что людям лень выйти из подъезда и вынести «отработавшую» новогоднюю красавицу к ближайшему мусорнику.

Горожане полагают, подобные личности выбрасывают в свои окна на придомовые территории не только ёлки, но и бытовой мусор. После этого, как считает множество жителей Омска, именно они громче всех «орут», что город является грязным.

В то же время не все из просмотревших размещённую в сети фотографию согласились, что данный способ непреемлим. Они полагают, так проще, чем волочить дерево по подъезду, усыпая его иголками, которые кому-то потом придётся убирать.