Скончался заслуженный архитектор России Рубен Мурадьян

Вчера, 19:45

2 марта общественность была потрясена печальным известием — умер почетный архитектор России, автор мемориалов в Кумженской роще и Змиевской балке Рубен Мурадьян. Сегодня, 4 марта, прошла прощальная церемония с величайшим художником, архитектором.

Церемония прощания проводилась сегодня на проспекте Чехова в Ростове — недалеко от дома, где родился заслуженный архитектор России. Для общества потеря такого великого человека является большой утратой и большим потрясением. Тысячи людей со всего мира высказывают слова соболезнования и сочувствия родным и близким Мурадьяна.

Светлана Бегалова в социальных сетях отметила, что Рубен Мурадьян являлся хорошим человеком, художником, музыкантом, поэтом, дизайнером и неординарной личностью. Архитектор также высказала слова сожаления о том, что уходит поистине незаменимое поколение.

Мурадьян родился в городе Ростов-на-Дону в 1937 году. В то время, когда началась Великая Отечественная война, семья Рубена была вынуждена покинуть родной город. Вернутся им удалось лишь в 1944 году.