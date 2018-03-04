Дагестанец с "железной челюстью" будет гнуть сердца руками

Вчера, 19:00

Омар Ханапиев — дагестанский силач, способный изгибать арматуру в разнообразные геометрические фигуры, используя при этом лишь челюсть. В честь международного женского дня, 8 марта, дагестанец будет гнуть из гвоздей небольшие сердечки.

Омар Ханапиев обладает небольшим ростом, равным 171 сантиметру, и не большим весом, 69 килограмм, однако, эти скромные габариты не являются для него препятствием. Он без особого усилия способен с помощью челюсти, изгибать металлические прутья и «железные кулаки». Ханапиеву удалось установить более 55 рекордов мирового уровня, некоторые из них были внесены в именитую Книгу рекордов Гиннеса.

В подарок прекрасному полу человечества, силач преподнесет гнутые из гвоздей сердечки, в которые традиционно вложит всю свою силу.

Как рассказывает дагестанец, отличную форму, ему помогаю поддерживать упражнения с использованием тракторных колес, кувалд и швеллера.