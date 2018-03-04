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Иностранец назвал причины переезда в Россию

Вчера, 18:09

Гражданин Тринидада и Тобаго рассказал, что повлияло на его решение переехать в Россию, и чем парня привлекла эта страна.

Уроженец Тринидада и Тобаго Шон Абердин несколько лет назад приехал в Сочи на учебу, и с тех пор постоянно проживает в России. За это время он объездил многие российские города.

Шон рассказал, что когда сообщил родственникам о своих планах на переезд в РФ, те очень испугались, ведь в СМИ только и говорят о серьезных противостояниях Москвы и Вашингтона. Однако молодой человек понимает, что не всегда в новостях сообщают достоверные сведения.

Еще со школьных времен он помнит, что Россия представляет собой многонациональную страну с богатым культурным наследием, что очень привлекало иностранца.

Помимо этого, Абердин большой фанат спорта, и даже посетил контрольный матч между Россией и Аргентиной в день открытия нового стадиона «Лужники» в Москве. Несмотря на то, что погода в Сочи для него непривычна и чересчур прохладная, его радует то, что он узнал о многих других зимних видах спорта.

Иностранец утверждает, что еще ни разу не пожалел о том, что приехал в Россию, и о своем решении здесь остаться.


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