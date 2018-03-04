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Конкурсанты «Мисс и мистер ТИУ» выступили в прямом эфире

Сегодня, 14:50

Онлайн-эфир «Моего портала» презентовал выступления 20 конкурсантов на звание самых красивых студентов разных специальностей ТИУ. В прямом эфире парни и девушки ответили на щекотливые вопросы из Нягани, Чебоксар, Ишимы, Тобольска, Ялуторовска.

Торжественным концертом завершился финал конкурса красоты «Мисс ТИУ» и «Мистер ТИУ». Молодые и креативные участники продемонстрировали свою неординарность на прямом эфире общения с людьми из Нягани, Чебоксар, Ишимы, Тобольска, Ялуторовска. Участие 10 девушек и 10 парней завершилось победой Созоновой Кристины и Палеева Владислава.

Приз зрительских симпатий отдали Масилисо Мутумбо и Самиру Самоловову. Жюри конкурса очень впечатлены увиденным и отмечают высокую подготовку и девушек и юношей. Планируют создать новый конкурс для определения талантливой молодежи.


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