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Сибирячка решила помочь подруге, фотографируя людей

Сегодня, 13:37

Жительница Новосибирска устроила благотворительную акцию, фотографируя людей, чтобы помочь своей подруге. Сибиряки смогли получить фото, заплатив ту сумму, которую они считают нужной.

Эта необычная акция прошла 3 марта в одной из книжных лавок в городе. За организацию мероприятия отвечала фотограф Александра Попова. Все собранные деньги девушка намерена направить на лечение подруги Лены Макеенко, которая работает журналистом и редактором. Ей должны сделать операцию в стенах немецкой онкологической клиники. Всего необходимо 70 тысяч евро для того, чтобы произошло медицинское вмешательство.

Работники книжного магазина поведали, что к трём часам дня в данной фотосессии поучаствовали около 30 человек.


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