В Тюмени инспекторы ГИБДД поздравят автоледи с 8 Марта

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В Тюмени местное управление ГИБДД организовало целый ряд мероприятий, посвящённых Международному женскому дню. Автоинспекторы в канун 8 Марта обещают провести для автоледи занимательные тренинги и мастер-классы.

В частности, глава ГАИ Тюменской области Михаил Киселев заявил, что 6 марта специально для женщин проведёт общественный приём и выслушает все их жалобы. Также в праздничные дни в Тюмени пройдут бесплатные мастер-классы по выполнению параллельной парковки, а желающие женщины помимо прочего смогут сдать тотальный экзамен по ПДД, наградой за прохождение которого станут сувениры.

Ранее мы писали, что бренд Huawei анонсировал снижение цен на смартфоны к 8 марта. В компании посчитали, что гаджет их марки станет наилучшим подарком для женщины.