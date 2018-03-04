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В Омске избрали лучшую автоледи

Сегодня, 13:31

В Омске завершился конкурс, в результате которого была определена лучшая автоледи города. Ею стала 30-летняя женщина, у которой двое детей.

Женщины соревновались в двух дисциплинах. Одной из них было знание ПДД. Другая – умение водить карты. Общее количество участниц было 11 человек.

Сначала автоледи прошли испытание на то, как они знают ПДД. Для ответов на заданные вопросы им отводилось всего по 10 минут. Количество тестов равнялось 20. Здесь лучший результат показала Ксения Плотникова. Она не ошиблась ни разу.

Второй результат показала Анастасия Бондаренко, у которой жюри зафиксировало лишь одну ошибку. Затем автоледи перешли на трассу, где им предстояло соревноваться на картах.

При прохождении маршрута лучший результат показала Бондаренко. Ей в итоге и досталось звание лучшей омской автоледи.

Вторая позиция у Плотниковой, а третья – у Марии Заливиной. Все они, помимо кубков, награждены также сертификатами на посещение сауны, боулинга и картинга от партнёров проведённого конкурса.


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