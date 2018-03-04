Школьница из Красноярского края прошла в четвертьфинал шоу «Ты супер!»

Сегодня, 13:00

13-летняя Дарья Дектяренок из Минусинска Красноярского края прошла в четвертьфинал популярного талант-шоу «Ты супер!» на телеканале НТВ. Девушка исполнила с главной сцены проекта песню «Ой, там, на горе».

У Дарьи, как и у многих участников шоу, непростая судьба. По словам девочки, её отец умер «от наркотиков», а с матерью школьница почти не видится. Женщина якобы тоже увлекается наркотиками. Несмотря на то, что девочка росла в малоимущей семье и не имела возможности развивать свой талант, она достойно выступила на шоу. Жюри отметили вокал участницы и её энергетику.

Ранее мы писали, что судьи прониклись обаянием юной певицы из Узбекистана Севинч Ходиевой. Девушка буквально покорила жюри своим пронзительным выступлением и без лишних споров прошла в следующий этап.