Кейт Миддлтон не посетит девичник перед свадьбой Меган Маркл

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Популярная актриса и невеста принца Гарри Меган Маркл устраивает девичник, который пройдет в роскошном спа-салоне в центре Лондона. Стало известно, что Кейт Миддлтон не будет на вечеринке невесты.

Британские СМИ сообщают, что девичник Меган Маркл состоится уже в воскресенье, 4 марта. Праздник перед королевской свадьбой актриса проведет в компании своих самых близких подруг в спа-салоне. Сообщается, что на девичнике не будет Кейт Миддлтон, которая находится на седьмом месяце беременности. Супруга принца Уильма решила поберечь себя и пропустить громкую вечеринку.

Кроме того, на девичнике не будет и матери Меган Маркл 61-летней Дориа Редлан. По неизвестным причинам, женщина останется у себя дома в Лос-Анджелесе и не прилетит в Лондон.