VistaNews.ru


Кейт Миддлтон не посетит девичник перед свадьбой Меган Маркл

Сегодня, 12:01

Популярная актриса и невеста принца Гарри Меган Маркл устраивает девичник, который пройдет в роскошном спа-салоне в центре Лондона. Стало известно, что Кейт Миддлтон не будет на вечеринке невесты.

Британские СМИ сообщают, что девичник Меган Маркл состоится уже в воскресенье, 4 марта. Праздник перед королевской свадьбой актриса проведет в компании своих самых близких подруг в спа-салоне. Сообщается, что на девичнике не будет Кейт Миддлтон, которая находится на седьмом месяце беременности. Супруга принца Уильма решила поберечь себя и пропустить громкую вечеринку.

Кроме того, на девичнике не будет и матери Меган Маркл 61-летней Дориа Редлан. По неизвестным причинам, женщина останется у себя дома в Лос-Анджелесе и не прилетит в Лондон.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.