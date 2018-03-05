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В Благовещенске необычные кадры делают с высоты птичьего полета

Сегодня, 01:45

В Благовещенске Александр Запша охотится за потрясающими видами города при помощи летательного аппарата.

В Благовещенске одним из любимых занятий Александра Запша, предпринимателя, заместителя директора в крупной транспортной организации, стали прогулки по городу с квадрокоптером, оснащенным фото- и видеокамерой.

Горожанин утверждает, что около года назад приобрел несколько квадрокоптеров для пополнения семейного архива красивыми кадрами, а около 4-х месяцев назад приобрел серьезную «летательную» технику, после чего возникла идея снимать любимый город. С его помощью он делает снимки с высоты птичьего полета довольно хорошего качества. Его фото могут быть использованы для видовых открыток.

Фотограф рассказал, что любит делать фотографии именно сверху, ведь при запечатлении города с высоты все кажется другим, необычным, удивительным и впечатляющим. По словам Александра, иногда приходится сталкиваться с трудностями, создаваемыми, в основном, погодными условиями, однако с опытом ему все лучше удается контролировать параметры камеры, и создавать все более впечатляющие кадры, построенных из множества деталей.

Все свои фото он публикует в социальных сетях, благодаря чему любой желающий может увидеть красоту Благовещенска.


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