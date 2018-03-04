В канун 8 Марта во Владивостоке торговцам цветами сделали приятный подарок

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Приятный подарок от муниципальных властей в преддверии Международного женского дня получили торговцы цветами во Владивостоке. Чиновники в период с 1 по 10 марта выделили работникам торговли дополнительные площадки для реализации своей продукции.

Представители местной власти признаются, что данные меры являются скорее вынужденными. Причиной тому послужила участившаяся несанкционированная торговля цветами. Реализаторы в погоне за дополнительной прибылью в канун 8 Марта массово активизировались, что привело к увеличению числа правонарушений. В этой связи власти приняли решение пойти на встречу торговцам и выделить на временной основе дополнительные места.

Ранее мы писали, что в Екатеринбурге к 8 марта высадился «цветочный десант». В город перед праздником доставили на самолётах 160 тонн различных цветов.