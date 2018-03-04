VistaNews.ru


В канун 8 Марта во Владивостоке торговцам цветами сделали приятный подарок

Сегодня, 12:21

Приятный подарок от муниципальных властей в преддверии Международного женского дня получили торговцы цветами во Владивостоке. Чиновники в период с 1 по 10 марта выделили работникам торговли дополнительные площадки для реализации своей продукции.

Представители местной власти признаются, что данные меры являются скорее вынужденными. Причиной тому послужила участившаяся несанкционированная торговля цветами. Реализаторы в погоне за дополнительной прибылью в канун 8 Марта массово активизировались, что привело к увеличению числа правонарушений. В этой связи власти приняли решение пойти на встречу торговцам и выделить на временной основе дополнительные места.

Ранее мы писали, что в Екатеринбурге к 8 марта высадился «цветочный десант». В город перед праздником доставили на самолётах 160 тонн различных цветов.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.