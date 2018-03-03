Ледяная стена шокировала жителей Воронежа

Вчера, 23:30

Житель Воронежа опубликовал шокирующий фотоснимок, где видно, что фасад жилого дома, расположенного на улице 9 Января, с четвертого по пятый этаж полностью покрыт льдом.

Автор подписал публикацию «Жесть на улице 9 Января». В зоне происшествия висел кондиционер, и могло показаться, что ледяная масса образовалась в результате его функционирования.

Как оказалось, причиной такой ледяной стены стало затопление квартиры. Об этом сообщил один из комментаторов. Мужчина отметил, что подобные случаи часто происходят, когда жильцы сверху затапливают квартиры, расположенные внизу. По фотоснимку можно сказать, что жилище было затоплено капитально.