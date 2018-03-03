VistaNews.ru


Ледяная стена шокировала жителей Воронежа

Вчера, 23:30

Житель Воронежа опубликовал шокирующий фотоснимок, где видно, что фасад жилого дома, расположенного на улице 9 Января, с четвертого по пятый этаж полностью покрыт льдом.

Автор подписал публикацию «Жесть на улице 9 Января». В зоне происшествия висел кондиционер, и могло показаться, что ледяная масса образовалась в результате его функционирования.

Как оказалось, причиной такой ледяной стены стало затопление квартиры. Об этом сообщил один из комментаторов. Мужчина отметил, что подобные случаи часто происходят, когда жильцы сверху затапливают квартиры, расположенные внизу. По фотоснимку можно сказать, что жилище было затоплено капитально.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.