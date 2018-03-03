Amazon перестают сотрудничать с Nest

Вчера, 22:35

Недавно стало известно, что торговая площадка Amazon высказала желание о намерении прекратить торговлю продукцией компании Nest. По предварительно полученным данным, причиной такого решения может являться сотрудничество бренда с Google.

Самым востребованным и продаваемым товаром Nest, не только на Amazon, но и на многих других площадках, является система безопасности Secure Secure, применимая для «умных домов». Примерно несколько недель назад вышеупомянутая позиция была добавлена в интернет-магазине Google, что вызвало бурную ярость у администрации Amazon.

После проведения длительных переговоров с компанией Nest площадка объявила о вероятном завершении торговых взаимоотношений с брендом. Представители Amazon подтвердили наличие планов о завершении сотрудничества с вышеупомянутым брендом, однако заключительное решение на данный счет пока не было утверждено. Кроме этого, устройства Nest были удалены с главной страницы ритейлера.

Представители бренда пока не дают никаких комментариев о возможном «переезде» на иную торговую площадку. Также недавно стало известно о приобретении нового стартапа компанией Amazon. Стартап Ring, разрабатывающий и производящий корпоративные смартфоны, по предварительным данным, может занять место Nest.

Сами же Nest, очевидно, будут налаживать торговые отношения с Google. Корпорация планирует использовать системы безопасности Nest для оснащения ими умных домов.