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Беременной женщине удалили сложную опухоль в Приморье

Вчера, 20:58

Уникальную операцию провели хирурги в Приморье. Опасная опухоль находилась буквально в одном-двух миллиметрах от эмбриона у беременной женщины.

Такую невероятно сложную гинекологическую операцию провели уникальные врачи из Приморского края. Они умудряются проводить операции даже без вмешательства хирургическим путем, тем самым, им удается сохранять сотни жизней год за годом. Женщины могут получить специализированную помощь от врачей в экстренной службе эндоскопической хирургии, которое, между прочим, является единственным в Приморье подобным учреждением.

У специалистов стоит сложное задание - не просто удалять опухоли, но, в первую очередь, сохранять репродуктивное здоровье пациентки, а также ее развивающегося ребенка. Такие операции являются одним из самых высокотехнологичных видов медпомощи.

Они осуществляются благодаря рукам очень опытным хирургов с высоким мастерством и выдержкой.


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