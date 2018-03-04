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В Кирове коммунальщики обнаружили старинные могильные плиты

Сегодня, 03:45

Коммунальщики обнаружили в Кирове старинные могильные плиты, когда проводили там раскопки. Это произошло во время того, как местные работники проводили жителям водопровод.

Они нашли надгробные камни, которые предположительно родом из восемнадцатых-девятнадцатых веков. Улица Комсомольская 14 стала эпицентром события. Именно там, на глубине около полутора метров, работники обнаружили древние могильные плиты и достали их из ямы на поверхность.

Что делать с такой находкой, никто не знал, поэтому их просто положили на снег на неопределенное время. Но древние находки долго не пролежали без дела. Как утверждают местные очевидцы, об археологической находке сообщили главному эксперту в области истории. А тот, в свою очередь, передал информацию священнослужителям, которые охотно согласились забрать плиты древних захоронений.


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