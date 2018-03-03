Рязанский поселок Курша-2 попал в топ-10 жутких городов-призраков России

Вчера, 19:52

Поселок-призрак находится в Рязанской области. Он был основан еще в двадцатом веке. Курша-2 попал в топ-10 самых жутких городов-призраков России.

Здесь были леса настолько больших размеров, что в город сьезжалась вся Россия, чтобы освоить эти лесные территории. Еще в тридцатых годах тут заселялись тысячи человек, которые вскоре практически все погибли. Все случилось из-за пожара, который произошел третьего августа 1936 года.

К большому сожалению, практически никто не смог выжить после этой катастрофы. В ужасной катастрофе погибли более тысячи людей. Самое ужасное, что люди, которые пытались спастись, попали в огненную ловушку. Это произошло следующим образом: в грузовой поезд загрузили бревна, чтобы спасти их от пожара, а сверху на них сели люди, пытаясь спасти свои жизни. Они не смогли проехать мост, который ранее загорелся. Пламя перекинулось на бревна и на людей, которые там находились.

Теперь в этом городе расположилась большая братская могила. Курша-2 - полностью разрушенный и опустевший город. На улицах не встретить ни души. Неудивительно, что его занесли в список, как один из самых жутких городов-призраков России.