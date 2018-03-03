В Ростове родственники отказались от пожилого дедушки

Вчера, 19:08

В Ростове от старого пенсионера отказались близкие. Сейчас мужчина располагается в больнице под присмотром врачей.

Мужчина на данный момент находится в местной больнице Ростова №4, однако дальнейшее будущее пенсионера весьма туманно. Пенсионера в городе нашли и привели в больницу жители Ростова, он был одет не по погоде и шел под стеночкой. Сейчас старичка навещают посторонние люди, принося ему все необходимое. Медицинский персонал больницы говорит, что ему оказывается вся нужная помощь.

Нашедшие пенсионера неравнодушные прохожие рассказали, что к дедушке очень плохо относились дома, он очень неухоженный. В целом, мужчина чувствует себя хорошо, но почти не разговаривает и плохо слышит. Люди в шоке от того, что родственники дедушки буквально вышвырнули его на улицу.

Волонтеры призвали всех помочь бедному дедушке, если есть такая возможность.