Жительница Волгограда стала надеждой на выживание одиноких пенсионеров

Вчера, 18:49

Региональная пресса Волгограда рассказала удивительную историю местной жительницы Елены Рожковой, посвятившей жизнь уходу за двумя пенсионерами и девятнадцатью кошками.

Пожилой экс-учитель из Волгограда большую часть своей жизни обитает в холодном доме. Последние 11 лет за ним ухаживает землячка Елена Рожкова, носящая пенсионеру теплую одежду, свежеприготовленную еду и прочие необходимые для комфортной жизни удобства. Не так давно он обморозил ноги и слег в больницу. Врачи диагностировали у дедушки гангрену, заявив о необходимости проведения ампутации. Бывший учитель не соглашается на хирургическое вмешательство, а врачи не могут провести его без одобрения пациента, не имея на руках заключения психиатра о невменяемости пенсионера. Рожкова продолжает почти каждый день навещать пожилого мужчину в больнице, пытаясь помочь медикам убедить его провести ампутацию ступней.

Помимо пенсионера, милосердная жительница Волгограда помогает по хозяйству одинокой бабушке Ксении Михайловне из Ворошиловского района, проживающей в доме с 19 кошками. Рожкова постоянно ездит к пенсионерке с пакетом постельного белья и корма для армии пушистых питомцев. По словам Елены, ее все время удивляет, как Ксения Михайловна со спокойной душой отдает ползарплаты за квартиру, а вторую половину тратит на содержание кошек.