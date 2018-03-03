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В Смоленске умер трехлетний мальчик, болевший ДЦП

Вчера, 18:20

Сегодня поступила информация о смерти маленького мальчика из города Смоленска, который около трех лет боролся с детским церебральным параличом и эпилепсией. Мальчику было три года.

 О трагической истории мальчика стало известно еще в прошлом году. Кирилл был очень долгожданным ребенком в семье и за жизнь мальчика родители боролись с самого его рождения. С самого первого дня жизни Кирилла ожидали реанимация, огромное количество лекарств, методик и приступы эпилепсии. Семья жила на скромную заработную плату отца, который работает в детской спортивной школе.

С ДЦП и эпилепсией маленький Кирилл и его родители боролись три года, однако сегодня в социальной сети «ВКонтакте» появилась информация о том, что мальчик не справился с болезнью и погиб.


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