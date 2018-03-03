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Кадет из Тюмени создал познавательную настольную игру

Вчера, 17:19

Настольную игру под названием «Угадай кто? Английская литература» разработал воспитанник Тюменского президентского кадетского училища Илья Федоров. Подросток использовал известных персонажей из книг произведений британских писателей.

Суть игры состоит в том, чтобы один из игроков отгадал героя, которого загадал его соперник. Он может задавать вопросы своему визави о характере, внешности или происхождении персонажа, а его оппонент должен отвечать лишь «да» или «нет». Сопровождать ответы можно жестами и мимикой. Автор игры считает, что она позволяет развивать языковые навыки и обогащать словарный запас.

Ранее мы писали, что школьники из Белгорода представили экспертам свои IT-проекты. Подавляющее большинство из них выпало на мобильные приложения. Именно в данном сегменте подростки видят наибольшую перспективу.


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